Продлили ли ВПЛ помощь
В эфире телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что для внутренне перемещенных лиц продолжат выплаты от государства еще на один месяц.
Читайте также Польша пересматривает правила для беженцев: чего ждать украинцам
Учитывая определенную трудность людям, особенно в зимний период, найти работу, мы совместно с правительством решили еще на месяц абсолютно всем до 1 марта продлить условия выплат.
Таким образом, уже с 1 марта помощь смогут получать только пенсионеры и некоторые категории переселенцев. Кстати, один месяц продолжения выплат стоит бюджету более 6 миллиардов гривен, сообщила Жолнович.
Кто будет получать выплаты в дальнейшем
В марте, после отмены выплат ВПЛ, помощь смогут получить:
- пенсионеры, которые получают меньше чем 9 444 гривны,
- люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, которые лишены родительской опеки,
- родственники, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют менее 9400 гривен дохода на каждого члена семьи,
- люди, которые проживают на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в садики из-за недостатка мест.
Мы будем считать, что мама не работает по независящим от нее обстоятельствам, ведь вынуждена осуществлять уход за своими детьми,
– говорит Оксана Жолнович.