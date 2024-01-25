Продлили ли ВПЛ помощь

В эфире телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что для внутренне перемещенных лиц продолжат выплаты от государства еще на один месяц.

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Напоминаем, что с 1 февраля для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь, с 1 августа 2023 года, помощь должна была отмениться.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Учитывая определенную трудность людям, особенно в зимний период, найти работу, мы совместно с правительством решили еще на месяц абсолютно всем до 1 марта продлить условия выплат.

Таким образом, уже с 1 марта помощь смогут получать только пенсионеры и некоторые категории переселенцев. Кстати, один месяц продолжения выплат стоит бюджету более 6 миллиардов гривен, сообщила Жолнович.

Кто будет получать выплаты в дальнейшем

В марте, после отмены выплат ВПЛ, помощь смогут получить:

пенсионеры, которые получают меньше чем 9 444 гривны,

люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, которые лишены родительской опеки,

родственники, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют менее 9400 гривен дохода на каждого члена семьи,

люди, которые проживают на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в садики из-за недостатка мест.

Мы будем считать, что мама не работает по независящим от нее обстоятельствам, ведь вынуждена осуществлять уход за своими детьми,

– говорит Оксана Жолнович.

Заметьте! Ежемесячно переселенцы получают от государства ежемесячную компенсацию на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям, а также по 2 тысяч гривен для всех других внутренних переселенцев.