Чи продовжили ВПО допомогу
В ефірі телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зауважила, що для внутрішньо переміщених осіб продовжать виплати від держави ще на один місяць.
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Враховуючи певну трудність людям, особливо в зимовий період, знайти роботу, ми спільно з урядом вирішили ще на місяць абсолютно всім до 1 березня продовжити умови виплат.
Таким чином, вже з 1 березня допомогу зможуть отримувати лише пенсіонери та деякі категорії переселенців. До речі, один місяць продовження виплат коштує бюджету понад 6 мільярдів гривень, повідомила Жолнович.
Хто отримуватиме виплати надалі
У березні, після скасування виплат ВПО, допомогу зможуть отримати:
- пенсіонери, які отримують менше ніж 9 444 гривні,
- люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування,
- родичі, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї,
- люди, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.
Ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми,
– каже Оксана Жолнович.