Коли очікувати змін

Норма про те, що українці можуть перебувати на території Польщі з лютого 2022 року на ти ж умовах, що й громадяни Європейського Союзу – діятиме до кінця вересня 2024 року.

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Стало відомо, що після цього польський уряд має намір запровадити низку змін до правил перебування. У такий спосіб він хоче створити жорсткіші умови для українських біженців.

Зауважте! Передбачений законом спеціальний захист для українських громадян завершується 4 березня, проте норма буде пролонгована на 6 місяців.

Які зміни розглядаються

Втрата статусу через виїзд з Польщі

Розглядають, наприклад, такі зміни – втрата статусу біженця українцями через поїздки чи відпустку за межі країни. Річ у тім, що польський уряд у такому разі вважатиме, що ці люди більше не потребують захисту.

Зверніть увагу! Нині без втрати спеціального статусу можна виїжджати з території держави на 30 днів.

Зміна виплат на дітей

Виплати на дітей – будуть зменшені. Щодо цього наразі відсутні конкретні подробиці, оскільки уряд проводить консультації з міністерствами, організаціями та органами місцевого самоврядування, які надають допомогу українським біженцям.