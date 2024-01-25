Когда ожидать изменений
Норма о том, что украинцы могут находиться на территории Польши с февраля 2022 года на тех же условиях, что и граждане Европейского Союза – будет действовать до конца сентября 2024 года.
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Стало известно, что после этого польское правительство намерено ввести ряд изменений в правила пребывания. Таким образом оно хочет создать более жесткие условия для украинских беженцев.
Какие изменения рассматриваются
- Потеря статуса из-за выезда из Польши
Рассматривают, например, такие изменения – потеря статуса беженца украинцами через поездки или отпуск за пределы страны. Дело в том, что польское правительство в таком случае будет считать, что эти люди больше не нуждаются в защите.
- Изменение выплат на детей
Выплаты на детей – будут уменьшены. По этому поводу пока отсутствуют конкретные подробности, поскольку правительство проводит консультации с министерствами, организациями и органами местного самоуправления, которые оказывают помощь украинским беженцам.
Сколько украинских граждан проживают в польских государственных центрахПо информации местного МВД, сейчас в государственных центрах, финансируемых Польшей, проживают более 42,2 тысячи украинских граждан. Это вдвое меньший показатель, чем прошлогодний.