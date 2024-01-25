Когда ожидать изменений

Норма о том, что украинцы могут находиться на территории Польши с февраля 2022 года на тех же условиях, что и граждане Европейского Союза – будет действовать до конца сентября 2024 года.

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Стало известно, что после этого польское правительство намерено ввести ряд изменений в правила пребывания. Таким образом оно хочет создать более жесткие условия для украинских беженцев.

Заметьте! Предусмотренная законом специальная защита для украинских граждан завершается 4 марта, однако норма будет пролонгирована на 6 месяцев.

Какие изменения рассматриваются

Потеря статуса из-за выезда из Польши

Рассматривают, например, такие изменения – потеря статуса беженца украинцами через поездки или отпуск за пределы страны. Дело в том, что польское правительство в таком случае будет считать, что эти люди больше не нуждаются в защите.

Обратите внимание! Сейчас без потери специального статуса можно выезжать с территории государства на 30 дней.

Изменение выплат на детей

Выплаты на детей – будут уменьшены. По этому поводу пока отсутствуют конкретные подробности, поскольку правительство проводит консультации с министерствами, организациями и органами местного самоуправления, которые оказывают помощь украинским беженцам.