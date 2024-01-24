Кому предоставляют выплаты ВПЛ

После начала полномасштабного вторжения правительство утвердило выплаты для лиц, вынужденно покинувших свои дома. Со временем средства начали получать владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья.

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Размер выплат для ВПЛ сейчас таков:

  • 2 000 гривен – для лиц старше 18 лет;
  • 3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью.

Денежные средства предоставляются на срок 6 месяцев. После этого происходит пересмотр получателей выплат. В результате этой проверки денежная помощь продолжает предоставляться или отменяется.

Как предоставляют выплаты владельцам разрушенного жилья

Если средства хочет получить лицо у которого повреждено жилье, разрушения должны быть зафиксированы органами местного самоуправления или об этом должно быть упоминание в Государственном реестре имущества. Чтобы сообщить эту информацию, пострадавший должен обратиться в указанные учреждения и написать соответствующее заявление.