Кому предоставляют выплаты ВПЛ

После начала полномасштабного вторжения правительство утвердило выплаты для лиц, вынужденно покинувших свои дома. Со временем средства начали получать владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья.

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Размер выплат для ВПЛ сейчас таков:

2 000 гривен – для лиц старше 18 лет;

3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью.

Денежные средства предоставляются на срок 6 месяцев. После этого происходит пересмотр получателей выплат. В результате этой проверки денежная помощь продолжает предоставляться или отменяется.

Заметьте! Выплаты для ВПЛ это денежная помощь для лиц, остающихся внутри страны. Если гражданин выезжает за границу на срок более 30 дней (без веских причин, таких как лечение или командировка), он считается тем, кто избрал внешнее перемещение.

Как предоставляют выплаты владельцам разрушенного жилья

Если средства хочет получить лицо у которого повреждено жилье, разрушения должны быть зафиксированы органами местного самоуправления или об этом должно быть упоминание в Государственном реестре имущества. Чтобы сообщить эту информацию, пострадавший должен обратиться в указанные учреждения и написать соответствующее заявление.