Кому предоставляют выплаты ВПЛ
После начала полномасштабного вторжения правительство утвердило выплаты для лиц, вынужденно покинувших свои дома. Со временем средства начали получать владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья.
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Размер выплат для ВПЛ сейчас таков:
- 2 000 гривен – для лиц старше 18 лет;
- 3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью.
Денежные средства предоставляются на срок 6 месяцев. После этого происходит пересмотр получателей выплат. В результате этой проверки денежная помощь продолжает предоставляться или отменяется.
Как предоставляют выплаты владельцам разрушенного жилья
Если средства хочет получить лицо у которого повреждено жилье, разрушения должны быть зафиксированы органами местного самоуправления или об этом должно быть упоминание в Государственном реестре имущества. Чтобы сообщить эту информацию, пострадавший должен обратиться в указанные учреждения и написать соответствующее заявление.