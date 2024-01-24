Деньги на индексацию есть

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что в госбюджете Украины заложены средства для мартовской индексации. Так что на базовые расходы, то есть пенсии и соцпомощь, деньги найдутся.

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Однако она предупредила, что предположительно остановят программу санаторно-курортного восстановления.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Потому что есть реабилитация, которую мы развиваем – это больше формат отдыха, еще какие-то дополнительные программы, которые не жизненно необходимы для наших граждан.

Если количество получателей социальной помощи увеличится так, что закрыть базовые социальные нужды не удастся – систему расходов будет пересмотрено в пользу тех, для кого это основной источник выживания.

Для кого это какая-то дополнительная выплата, например, решение судов о повышении пенсий для отдельных категорий людей – очевидно, эти расходы будут оставаться в очереди, а для тех расходов, которые являются первоочередными для выживания, это будут приоритетные расходы.

– сказала она.

Будет ли задержка выплат

Нардеп Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона заявил, что социальные выплаты в Украине будут предоставлены в полном объеме, несмотря на сложную ситуацию с макрофинансовой поддержкой.

Михаил Цымбалюк Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по соцполитике и защите прав ветеранов Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства.

Он пояснил, что лидеры Словакии и Венгрии блокируют предоставление поддержки для Украины, однако выход будет найден. Решающим моментом станет решение о предоставлении Украине 50 млрд евро, которое могут принять 1 февраля.