Гроші на індексацію є

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що у держбюджеті України закладені кошти для березневої індексації. Тож на базові видатки, тобто пенсії й соцдопомогу, гроші знайдуться.

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Проте вона попередила, що, ймовірно, зупинять програму санаторно-курортного відновлення.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Тому що є реабілітація, яку ми розвиваємо – це більше відпочинковий формат, ще якісь такі додаткові програми, які не є життєво необхідними для наших громадян.

Якщо кількість отримувачів соціальної допомоги збільшиться так, що закрити базові соціальні потреби не вдасться – систему видатків переглянуть на користь тих, для кого це основне джерело виживання.

Для кого це якась додаткова виплата, наприклад, рішення судів про підвищення пенсій для окремих категорій людей – очевидно ці будуть видатки залишатися в черзі, а для тих видатків які є першочерговими для виживання це будуть пріоритетні видатки,

– сказала вона.

Чи буде затримка виплат

Нардеп Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону заявив, що соціальні виплати в Україні будуть надані у повному обсязі, попри складну ситуацію з макрофінансовою підтримкою.

Михайло Цимбалюк Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Поки що обіцянки наших партнерів не виконуються на сто відсотків, але допомога однозначно буде. Є оптимізм, що Євросоюз виконає свої зобов'язання.

Він пояснив, що лідери Словаччини та Угорщини блокують надання підтримки для України, проте вихід буде знайдено. Вирішальним моментом стане рішення про надання Україні 50 мільярдів євро, яке можуть прийняти 1 лютого.