Який стаж потрібен

В Україні мінімально необхідний стаж для виходу на пенсію становить 15 років. Якщо людина не відповідає вимогам стажу, вона може вийти на пенсію лише після досягнення 65 років.

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Для отримання пенсії у 2024 році необхідно мати:

31 рік страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років;

21 рік страхового стажу для виходу на пенсію у віці 63 роки;

15 років страхового стажу для виходу на пенсію у віці 65 років.

До слова! Ці зміни пов'язані з пенсійною реформою, що стартувала у 2017 році, коли вимоги до страхового стажу почали щороку збільшуватися на 12 місяців. Отже, у 2028 році для виходу на пенсію у 60 років буде необхідно мати щонайменше 35 років страхового стажу.

Що робити, якщо бракує стажу

Українці, яким не вистачає страхового стажу, можуть докупити його. Для додавання стажу можна скористатися системою добровільного пенсійного страхування, вносячи страхові внески за себе або інших осіб.

Для цього треба зареєструватися в Державному реєстрі та відсутності пенсійного статусу у цих осіб. Мінімальний внесок складає 22% від мінімальної зарплати. Щоб "докупити" стаж, необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.

Довідково! Страховий стаж в Україні визначається як час, протягом якого особа або її роботодавець внесли страхові платежі. Щоб підвищити свій страховий стаж, можна зробити добровільні внески до Пенсійного фонду України. Мінімальна сума такого внеску дорівнює 22% від мінімальної заробітної плати.

Для "докупівлі" стажу потрібно оформити відповідний договір з Пенсійним фондом, який можна укласти онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Договір може бути підписаний за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису, або використовуючи систему GOV.ID.

Розрахунок страхового стажу:

Страховий внесок ЄСВ треба помножити на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких не вистачає.

За один рік пенсії коефіцієнт — 2, за два роки — 1,8, за три — 1,6 тощо.

Мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь (за купівлі страхового стажу) становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня.

Якщо додати, то за рік сума складе 34 320 або 35 376 гривень відповідно.

Відповідно, якщо ви захочете придбати 3 роки стажу, то це коштуватиме 100 тисяч гривень

Що буде з пенсіями в лютому

У лютому 2024 року відбудеться перерахунок пенсій, який призведе до зміни розмірів виплат.

Важливо! З 1 лютого мінімальний розмір пенсії становитиме 2 361 гривню, а максимальний – 23 610 гривень. У другій половині місяця також стане відомим конкретний відсоток індексації пенсій, який заплановано на 1 березня 2024 року. За прогнозами Мінсоцполітики, індексація може скласти приблизно 13%.

У 2024 році планується подальше зростання пенсій. Зокрема, підвищення виплат очікується у січні та липні для чорнобильців та осіб, які отримують мінімальну пенсію у віці 65 років з повним страховим стажем (30 – 35 років залежно від статі). Спочатку у січні мінімальний розмір пенсії для цієї категорії осіб зросте до 2 840 гривень, а у липні – до 3 200 гривень.

До речі! Ще одне важливе підвищення очікується у березні під час індексації пенсій. Передбачається, що після індексації середній розмір пенсії в Україні може збільшитися до близько 6 тисяч гривень.