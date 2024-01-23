Чи буде затримка виплат

Український уряд висловлює сподівання на своєчасну підтримку міжнародних партнерів. Нардеп Михайло Цимбалюк у ефірі телемарафону заявив, що попри все, соціальні виплати в Україні будуть надані у повному обсязі у визначений час.

Читайте також Хто може отримувати пенсію за віком у 2024 році

Михайло Цимбалюк Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Поки що обіцянки наших партнерів не виконуються на сто відсотків, але допомога однозначно буде. Є оптимізм, що Євросоюз виконає свої зобов'язання.

Цимбалюк наголосив, що лідери деяких країн ЄС блокують надання підтримки для України. Йдеться про дії з боку Угорщини та Словаччини. Однак, нардеп впевнений, що вихід буде знайдено.

Зараз в Україні є грошові резерви, які дозволять вчасно надавати виплати українцям. Вирішальним моментом у питанні надання Україні 50 мільярдів євро, за словами Цимбалюка, буде 1 лютого.

Звідки виникли припущення про затримку коштів

Потрібно розуміти, що українська економіка прямо залежить від міжнародної підтримки. Імовірний дефіцит та затримка коштів негативно вплинуть на усі сфери, зокрема і соціальні виплати.

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що з січня по березень проблем з забезпеченням українців, навіть за відсутності міжнародної підтримки, не буде. Для цього уряд вжив деякі заходи.