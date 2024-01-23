Будет ли задержка выплат

Украинское правительство выражает надежду на своевременную поддержку международных партнеров. Нардеп Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона заявил, что, несмотря на все, социальные выплаты в Украине будут предоставлены в полном объеме в определенное время.

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Михаил Цымбалюк Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по соцполитике и защите прав ветеранов Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства.

Цымбалюк подчеркнул, что лидеры некоторых стран ЕС блокируют предоставление поддержки для Украины. Речь идет о действиях со стороны Венгрии и Словакии. Однако нардеп уверен, что выход будет найден.

Сейчас в Украине есть денежные резервы, позволяющие своевременно предоставлять выплаты украинцам. Решающим моментом в вопросе предоставления Украине 50 миллиардов евро, по словам Цымбалюка, будет 1 февраля.

Откуда возникли предположения о задержке средств

Следует понимать, что украинская экономика напрямую зависит от международной поддержки. Вероятный дефицит и задержка средств окажут негативное влияние на все сферы, в том числе и социальные выплаты.

Председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что с января по март проблем с обеспечением украинцев, даже при отсутствии международной поддержки, не будет. Для этого правительство приняло некоторые меры.