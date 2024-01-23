Как начисляется пенсия по возрасту

Пенсия по возрасту в Украине регулируется Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Она зависит от страхового стажа и возраста 60, 63 или 65 лет.

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Важно ! Необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет ежегодно растет на 12 месяцев и к 2028 году составит 35 лет.

Право на пенсию в 2024 году имеют украинцы, которым исполнилось:

60 лет со стажем не менее 31 года;

63 года со стажем не менее 21 года;

65 лет со стажем от 15 до 21 года.

Как получить пенсию по возрасту

Для получения пенсии по возрасту следует обратиться в Пенсионный Фонд. Можно воспользоваться вебпорталом электронных услуг ПФУ или лично пойти в любой сервисный центр органов фонда независимо от места жительства, регистрации или пребывания. Можно воспользоваться дополнительной инструкцией.

Для подачи заявления о назначении пенсии по возрасту необходимо предоставить следующие документы :

Паспорт гражданина Украины или ID-карту;

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовую книжку, диплом, военный билет и т.п.);

Справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета для выплаты пенсии через банк;

Фотографию для пенсионного удостоверения размером 2,5х3 см;

Свидетельство о браке в случае смены фамилии;

Остальные документы при необходимости.

Важно ! Пенсия по возрасту устанавливается автоматически изо дня в день после достижения лицом пенсионного возраста, при условии подачи заявления в течение трех месяцев с даты. В случае наличия в реестре застрахованных лиц информации о страховом стаже до 2004 года, пенсия по возрасту предоставляется автоматически при достижении 60 лет без необходимости обращения лица, если у него есть нужный страховой стаж.