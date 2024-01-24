Кому надають виплати ВПО
Після початку повномасштабного вторгнення уряд затвердив виплати для осіб, що вимушено покинули свої домівки. З часом кошти почали отримувати власники зруйнованого внаслідок бойових дій житла.
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Розмір виплат для ВПО зараз такий:
- 2 000 гривень – для осіб старше 18 років;
- 3 000 гривень – для дітей та людей з інвалідністю.
Кошти надаються на термін 6 місяців. Після цього відбувається перегляд отримувачів виплат. Внаслідок цієї перевірки, грошова допомога продовжує надаватись або скасовується.
Як надають виплати власникам зруйнованого житла
Якщо кошти хоче отримати особа у якої пошкоджене житло, руйнування мають бути зафіксовані органами місцевого самоврядування або ж про це має бути згадка у Державному реєстрі майна. Для того аби повідомити цю інформацію, постраждалий має звернутися у вказані установи і написати відповідну заяву.