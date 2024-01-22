Что происходит на рынке газа

Несмотря на сложность отказа от российского сырья, Европа ищет другие способы получения топлива. Речь идет как о закупке газа в других странах мира, так и о внедрении альтернативных путей энергообразования.

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В 2023 году цены на газ упали на 60%. В этом году это значение стало меньше еще на 12%.

Европа продолжает развитие возобновляемых источников энергии: увеличивается количество солнечных батарей и ветряных труб. В частности, во Франции возобновляется ядерное производство.

Следует понимать, что российско-украинский договор о газопроводном транзите заканчивается в этом году. Ввиду нынешнего положения вещей он, вероятно, не будет продлен. А значит, у Европы будет еще меньше российского газа.

Обратите внимание! На количество использованного газа оказывает прямое влияние климат. Чем холоднее будет погода, тем больше спрос на сырье.

Где в мире наибольшее количество газа

У Азии значительные запасы газа. Именно поэтому цена сырья в этой местности снижается. Вероятно, Европа будет расширять сотрудничество с этим рынком.

На общую ситуацию в мире влияют военные конфликты, которые продолжаются и влияют как на экономику, так и на логистику. Транспортировка сырья некоторыми путями сейчас попросту невозможна.

Цена фьючерсов на газ в США на минувшей неделе упала на 20%.