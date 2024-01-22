Що відбувається на ринку газу

Попри складність відмови від російської сировини, Європа шукає інші шляхи здобування палива. Йдеться як про закупку газу у інших країнах світу, так і впровадження альтернативних шляхів енергоутворення.

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У 2023 році ціни на газ впали на 60%. Цьогоріч це значення стало меншим ще на 12%.

Європа продовжує розвиток відновлювальних джерел енергії: збільшується кількість сонячних батарей та вітряних труб. Зокрема у Франції відновляється ядерне виробництво.

Потрібно розуміти, що російсько-український договір про газопровідний транзит закінчується цьогоріч. Зважаючи на теперішній стан речей, він, вірогідно, не буде продовжений. А отже, Європа матиме ще менше російського газу.

Зверніть увагу! На кількість використаного газу прямо впливає клімат. Чим холоднішою буде погода, тим більшим ставатиме попит на сировину.

Де у світі найбільша кількість газу

В Азії значні запаси газу. Саме тому ціна сировини у цій місцевості знижується. Вірогідно, Європа розширюватиме співпрацю з цим ринком.

На загальну ситуацію у світі впливають військові конфлікти, які тривають і впливають як на економіку, так і логістику. Транспортування сировини деякими шляхами зараз унеможливлено.

Ціна ф'ючерсів на газ у США на минулому тижні впала на 20%.