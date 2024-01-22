Що станеться з картками "Ощадбанку"
Наприкінці грудня "Ощадбанк" продовжив дію своїх карток для усіх українців до 31 березня 2024 року. Проте, є ймовірність, що банк не піде знову на такий крок з 1 квітня.
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Продовження відбувається автоматично для карт, термін яких спливає, починаючи з лютого 2022 року. Якщо нова карта вже перевипущена, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час,
– повідомила пресслужба банку.
Тож, якщо "Ощадбанк" не продовжить термін дії своїх карток, з 1 квітня вони будуть заморожені. Тобто кошти й надалі надходитимуть на рахунок особи, але здійснювати фінансові операції з ними можна буде лише після перевипуску карти.
Кому треба пройти ідентифікацію
Пенсіонери, які отримали статус ветерана бойових дій до 24 лютого 2024 року та отримують свої виплати у "Ощадбанку", мають пройти відеоідентифікацію. Також це стосується осіб, які через певні причини втратили свої виплати.
Для цього потрібно заповнити відповідний електронний бланк на сайті ПФУ та надати відповідні документи.