Хто повинен пройти ідентифікацію

Пенсіонерам, які отримали статус ветерана бойових дій до 24 лютого 2024 року та отримують свою пенсію через "Ощадбанк", необхідно пройти ідентифікацію у ПФУ через відеоконференцзв’язок.

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Також цей процес обов'язковий для тих, хто втратив пенсію з різних причин, наприклад, через виїзд за кордон.

Довідково! Ідентифікація — це процедура визначення особи отримувача пенсії органом Пенсійного фонду.

Що потрібно для ідентифікації

Заява та інші документи для проведення відеоідентифікації подаються через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, заповнивши відповідний електронний бланк.

Важливо! До заяви можна додати ідентифікаційні документи. Відеоідентифікація проводиться за згодою отримувача у визначений час та спосіб, включаючи телефонний режим та технічні засоби, які підтримуються відповідним програмним забезпеченням

Що треба зазначити під час ідентифікації

Перелік обов'язкових питань для відеоідентифікації:

Чи надаєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, включаючи відеофіксацію вашої особи та (або) екрана з вашим зображенням, а також пред'явлених вами документів? Назвіть прізвище, ім'я та по батькові. Назвіть дату народження. Назвіть місце народження. Назвіть реквізити паспортного документа (серія (за наявності), номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб'єкта, який видав документ, термін дії (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Назвіть ідентифікаційний код. Якщо він відсутній, повідомте, чи ви коли-небудь відмовлялися від коду? Якого року це було? Чи маєте ви пенсійне посвідчення? Назвіть його реквізити. Назвіть номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв'язку. Назвіть зареєстроване місце проживання та фактичне місце проживання. Коли ви востаннє зверталися до органів Пенсійного фонду? З яким питанням? Назвіть місто, де розташований орган, до якого ви зверталися.

До слова! Термін на проходження ідентифікації продовжено до 1 квітня 2024 року. До цього часу особа сама повинна звернутися до ПФУ через особистий кабінет на сайті та призначити зустріч.