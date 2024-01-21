Чи законно обмежувати пенсію

Конституційний Суд України розглядає законність обмеження максимального розміру пенсій в Україні на рівні десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

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За словами адвокатки Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олени Воронкової, досі суди відхиляли претензії пенсіонерів щодо обмеження максимальних пенсій, вважаючи їх необґрунтованими.

Зауважте! Однак рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 2021 року відійшло від звичайної практики та визнало обмеження максимальних "цивільних" пенсій неправомірними.

Внаслідок цього, Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з питанням відповідності конституційним нормам законів, які обмежують максимальний розмір пенсій до десяти прожиткових мінімумів.

До слова! Олена Воронкова вважає, що це рішення відкриває можливість для пенсіонерів отримати пенсії без обмеження максимального розміру. Адже Конституційний Суд України в останні роки все більше звертає увагу на нерівність статусів залежно від видів пенсій та захищає права людей у зв'язку з прийняттям нових законів.

Якщо обмеження визнають незаконним

Якщо Конституційний Суд України визнає обмеження максимального розміру пенсій незаконним, то особам, які підпадають під визначені в рішенні Конституційного Суду критерії та пенсії яких обмежені максимальним розміром, може бути необхідно звернутися до територіальних управлінь Пенсійного фонду щодо виплати пенсії без обмеження максимального розміру.

Другий варіант — особи можуть відстоювати своє право на отримання пенсії у належному розмірі через суд, посилаючись на рішення Конституційного Суду України. Це може зайняти час і вимагати додаткових зусиль.

Пенсіонери, які вже пройшли судові процеси й отримали негативні рішення, можуть звернутися до суду, який розглядав їхні справи, з заявою про перегляд рішення за виключними обставинами та спробувати отримати позитивне судове рішення.

Зауважте! У разі, якщо Конституційний Суд України відхилить скарги пенсіонерів і не змінить становище, то вони можуть шукати нові підстави для звернення до судів або розглядати інші юридичні шляхи для захисту своїх прав.