Законно ли ограничивать пенсию
Конституционный Суд Украины рассматривает законность ограничения максимального размера пенсий в Украине на уровне десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
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По словам адвоката Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елены Воронковой, до сих пор суды отклоняли претензии пенсионеров по ограничению максимальных пенсий, считая их необоснованными.
В результате Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины с вопросом соответствия конституционным нормам законов, ограничивающих максимальный размер пенсий до десяти прожиточных минимумов.
Если ограничения признают незаконным
Если Конституционный Суд Украины признает ограничение максимального размера пенсий незаконным, то лицам, которые подпадают под определенные в решении Конституционного Суда критерии, и пенсии которых ограничены максимальным размером, может потребоваться обратиться в территориальные управления Пенсионного фонда по выплате пенсии без ограничения максимального размера.
- Второй вариант — лица могут отстаивать свое право на получение пенсии в надлежащем размере через суд, ссылаясь на решение Конституционного суда Украины. Это может занять время и потребовать дополнительных усилий.
Пенсионеры, которые уже прошли судебные процессы и получили негативные решения, могут обратиться в рассматривавший их дела суд с заявлением о пересмотре решения по исключительным обстоятельствам и попытаться получить положительное судебное решение.