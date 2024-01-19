Кому предоставят грант

Жительницы Киевской или Житомирской области, которые хотят ухаживать за детьми и организовать собственный детский сад в своем доме, могут получить грант от Международной организации труда и Всеукраинского фонда "Шаг за шагом".

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Цель этой инициативы состоит в создании доступных услуг по уходу за детьми и их развитию.

Организаторы конкурса отберут 30 участниц и проведут для них обучающий курс по основным аспектам создания и развития бизнеса по уходу и развитию детей раннего возраста.

Пять наиболее мотивированных участников получат финансовую помощь до 5 тысяч долларов США в гривневом эквиваленте. Важно, чтобы созданные в детсадах услуги были доступны для населения с ограниченными финансовыми возможностями,

– говорится в сообщении Минреинтеграции.

Важно! Податься на грант можно до 28 января по этой ссылке.

Каков размер выплат для детей с инвалидностью

После роста уровня прожиточного минимума изменились и выплаты, связанные с ним. В частности, это касается помощи ни детям с инвалидностью.

Размер выплат таков: