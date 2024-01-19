Кому предоставят грант
Жительницы Киевской или Житомирской области, которые хотят ухаживать за детьми и организовать собственный детский сад в своем доме, могут получить грант от Международной организации труда и Всеукраинского фонда "Шаг за шагом".
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Цель этой инициативы состоит в создании доступных услуг по уходу за детьми и их развитию.
Организаторы конкурса отберут 30 участниц и проведут для них обучающий курс по основным аспектам создания и развития бизнеса по уходу и развитию детей раннего возраста.
Пять наиболее мотивированных участников получат финансовую помощь до 5 тысяч долларов США в гривневом эквиваленте. Важно, чтобы созданные в детсадах услуги были доступны для населения с ограниченными финансовыми возможностями,
– говорится в сообщении Минреинтеграции.
Каков размер выплат для детей с инвалидностью
После роста уровня прожиточного минимума изменились и выплаты, связанные с ним. В частности, это касается помощи ни детям с инвалидностью.
Размер выплат таков:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2024 – 2361 гривны);
- лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2024 – 1 888,8 гривны);
- лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2024 – 1 416,6 гривны);