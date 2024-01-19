Задержки пенсий и зарплат

Министр экономики Юлия Свириденко недавно поделилась в британском СМИ, что Украина, вероятно, будет вынуждена отложить выплаты зарплат государственным служащим и пенсиям. Это может произойти, если в начале года не будет получена финансовая поддержка от ЕС и США.

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В то же время, министерша социальной политики Оксана Жолнович предположила, что без внешней финансовой помощи возможно провести индексацию пенсий в 2024 году. Она заверила, что проблем с финансированием пенсий нет, но средства на их индексацию, вероятно, найти не удастся.

Эти заявления вызвали беспокойство среди пенсионеров. Впрочем, премьер-министр Денис Шмигаль ответил на это.

Мы ясно понимаем, какие у нас есть инструменты и варианты. И главное, пенсии будут платить вовремя. Индексация пройдет в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также будут выплачиваться вовремя, – объясняет министр.

Шмигаль подчеркнул, что у Украины есть соглашения с одиннадцатью странами о долгосрочных финансовых программах.

Пенсии с 1 февраля

С 1 января 2024 года пенсии в Украине выросли из-за пересмотра прожиточных минимумов для разных групп населения. А уже в феврале произойдет индексация пенсий, что повлияет на их размер. По состоянию на 1 февраля минимальная пенсия будет оставаться на уровне 2 361 гривна, тогда как максимальная пенсия будет составлять 23 610 гривен.

Дополнительно во второй половине февраля станет известно о конкретных цифрах индексации пенсий, которая должна быть реализована с 1 марта 2024 года. Кроме этого, с 1 апреля планируется обновить суммы выплат для продолжающих работать пенсионеров. Предполагаемый размер индексации пенсий составляет примерно 13%.

Важно ! Выплаты пенсионерам, достигшим 70, 75 и 80 лет, будут продолжены.