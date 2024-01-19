Затримки пенсій і зарплат

Міністерка економіки Юлія Свириденко нещодавно поділилася у британському ЗМІ, що Україна, ймовірно буде змушена відкласти виплати зарплат державним службовцям та пенсій. Це може статися у разі, якщо на початку року не буде отримана фінансова підтримка від ЄС і США.

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Водночас міністерка соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що без зовнішньої фінансової допомоги можливо провести індексацію пенсій у 2024 році. Вона запевнила, що наразі проблем з фінансуванням пенсій немає, але кошти на їх індексацію, ймовірно, знайти не вдасться.

Ці заяви викликали занепокоєння серед пенсіонерів. Втім, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів на це.

Ми чітко розуміємо, які у нас є інструменти і варіанти. І головне, пенсії платитимуть вчасно. Індексація відбудеться у березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів також виплачуватимуться вчасно, — пояснює міністр.

Шмигаль наголосив, що Україна має угоди з одинадцятьма країнами про довгострокові фінансові програми.

Пенсії з 1 лютого

З 1 січня 2024 року пенсії в Україні зросли через перегляд прожиткових мінімумів для різних груп населення. А вже у лютому відбудеться індексація пенсій, що вплине на їх розмір. Станом на 1 лютого, мінімальна пенсія залишатиметься на рівні 2 361 гривні, тоді як максимальна пенсія складатиме 23 610 гривень.

Додатково, у другій половині лютого стане відомо про конкретні цифри індексації пенсій, яка має бути реалізована з 1 березня 2024 року. Окрім цього, з 1 квітня планується оновити суми виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Передбачуваний розмір індексації пенсій становить приблизно 13%.

Важливо! Виплати пенсіонерам, які досягли 70, 75 та 80 років, будуть продовжені.