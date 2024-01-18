Скільки ПФУ виділив грошей у січні

Тож у січні 2024 року ПФУ вже встигло профінансувати пенсії на суму 38 мільярдів гривень, з яких 7,9 мільярда виплатили через "Укрпошту", а ще 30,1 мільярда – через банки.

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Гроші виділили й на інші соціальні виплати:

  • субсидії та пільги – 4 681,4 мільйона гривень;
  • страхові виплати – 1 864 мільйонів гривень;
  • лікарняні – 781,2 мільйона гривень.

Де найвищі пенсії в Україні

Найвища середня пенсія спостерігається в таких містах та областях України:

  • Київ – 7 249 гривень;
  • Рівненська область – 6 790 гривень;
  • Донецька область – 6 662 гривень;
  • Луганська область – 6 334 гривень;
  • Житомирська область – 5 924 гривень.

Натомість найменші пенсії у таких областях:

  • Тернопільська – 4 070 гривень;
  • Чернівецька – 4 256 гривень;
  • Закарпатська – 4 262 гривень.