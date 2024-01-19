Кому нададуть грант

Тож жительки Київської чи Житомирської області, які хочуть доглядати за дітьми та організувати власний дитячий садок у своєму помешканні, можуть отримати грант від Міжнародної організації праці та Всеукраїнського фонду "Крок за кроком".

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Мета цієї ініціативи полягає у створені доступних послуг з догляду за дітьми та їх розвитку.

Організатори конкурсу відберуть 30 учасниць та проведуть для них навчальний курс з основних аспектів створення та розвитку бізнесу з догляду й розвитку дітей раннього віку.

П’ять найвмотивованіших учасниць отримають фінансову допомогу до 5 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті. Важливо, щоб створені у дитсадках послуги були доступними для населення з обмеженими фінансовими можливостями,

– йдеться у повідомлені Мінреінтеграції.

Важливо! Податися на грант можна до 28 січня за цим посиланням.

Який розмір виплат для дітей з інвалідністю

Після зростання рівня прожиткового мінімуму, змінилися і виплати, які пов'язані з ним. Зокрема це стосується допомоги ні дітей з інвалідністю.

Розмір виплат такий: