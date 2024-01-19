Кому нададуть грант
Тож жительки Київської чи Житомирської області, які хочуть доглядати за дітьми та організувати власний дитячий садок у своєму помешканні, можуть отримати грант від Міжнародної організації праці та Всеукраїнського фонду "Крок за кроком".
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Мета цієї ініціативи полягає у створені доступних послуг з догляду за дітьми та їх розвитку.
Організатори конкурсу відберуть 30 учасниць та проведуть для них навчальний курс з основних аспектів створення та розвитку бізнесу з догляду й розвитку дітей раннього віку.
П’ять найвмотивованіших учасниць отримають фінансову допомогу до 5 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті. Важливо, щоб створені у дитсадках послуги були доступними для населення з обмеженими фінансовими можливостями,
– йдеться у повідомлені Мінреінтеграції.
Який розмір виплат для дітей з інвалідністю
Після зростання рівня прожиткового мінімуму, змінилися і виплати, які пов'язані з ним. Зокрема це стосується допомоги ні дітей з інвалідністю.
Розмір виплат такий:
- особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2024 – 2 361 гривні);
- особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2024 – 1 888,8 гривні);
- особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2024 – 1 416,6 гривні);