Что произойдет с карточками "Сбербанка"

В конце декабря "Ощадбанк" продлил действие своих карт для всех украинцев до 31 марта 2024 года. Однако есть вероятность, что банк не пойдет снова на такой шаг с 1 апреля.

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Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает, начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Сбербанка для ее получения в удобное для вас время,

– сообщила прессслужба банка.

Итак, если "Ощадбанк" не продлит срок действия своих карт, с 1 апреля они будут заморожены. То есть средства и дальше будут поступать на счет лица, но осуществлять финансовые операции с ними можно будет только после перевыпуска карты.

Обратите внимание! Речь идет именно о тех картах "Сбербанка", чей срок действия указанный на самой карте подошел к концу.

Кому нужно пройти идентификацию

Пенсионеры, получившие статус ветерана боевых действий до 24 февраля 2024 года и получающие свои выплаты в "Ощадбанке", должны пройти видеоидентификацию. Также это касается лиц, которые по определенным причинам потеряли свои выплаты.

К слову! Срок прохождения идентификации продлен до 1 апреля 2024 года. К этому времени лицо само должно обратиться в ПФУ через личный кабинет на сайте и назначить встречу.

Для этого нужно заполнить соответствующий электронный бланк на сайте ПФУ и предоставить соответствующие документы.