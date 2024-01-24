Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что судя по первым сообщениям об итогах встречи, можно предположить, что они позитивны для Украины.

Смотрите также "Кто-то искажает нашу позицию": в МИД Словакии прокомментировали скандальное заявление Фицо

Почему переговоры со Словакией прошли конструктивно

Роберт Фицо действительно является политиком, в некоторой степени копирующим стиль поведения Виктора Орбана. Однако премьер Словакии сейчас находится в более сложной политической ситуации, в то время как Орбан находится у власти уже много лет и имеет политическую монополию на все решения в своей стране.

Объяснение! Роберт Фицо – глава коалиционного правительства, ведь победил на выборах с 23% голосов. Вскоре в Словакии также пройдут президентские выборы о готовности пойти на которые объявил его партнер по коалиции Андрей Данко из националистической партии.

"Словакия не хочет вступать в прямой конфликт с Европейским Союзом. Обратите внимание: в прошлом заседании Европейского Совета Орбан выступал против начала переговоров с Украиной о членстве, а Словакия таких заявлений не делала", – заметил Фесенко.

Фицо видит, что конфронтация Орбана с ЕС завершилась тем, что Еврокомиссия заблокировала финансирование Венгрии из общеевропейских фондов поддержки. Соответственно, Фицо не хочет повторять этот печальный опыт Орбана и действие гораздо гибче.

Несмотря на это, такая гибкость не сдерживает Фицо от радикальных популистических высказываний типа того, что Украина не должна присоединяться к НАТО, потому что это якобы приведет к "третьей мировой войне". И хотя о вступлении Украины в Альянс пока речь не идет, можно предположить, что эти слова Фицо были искренними.

"Украинский рынок интересен Словакии; нас многое объединяет, и поэтому Фицо занимает более осторожную позицию. Риторика – это одно, а конкретные политические решения – это другое. Как правило, лидеры-популисты чаще всего наиболее скандальные вещи делают именно в своих заявлениях, а когда дело доходит до практической политики, то они становятся более взвешенными", – предположил политолог.

О чем договорились на встрече в Ужгороде