Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він зазначив, що судячи з перших повідомлень про підсумки зустрічі, можна припустити, що вони є позитивними для України.

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Чому перемовини зі Словаччиною пройшли конструктивно

Роберт Фіцо справді є політиком, що до певної міри копіює стиль поведінки Віктора Орбана. Проте прем'єр Словаччини нині перебуває в більш складній політичній ситуації, тоді як Орбан перебуває при владі вже багато років і має політичну монополію на всі рішення у своїй країні.

Пояснення! Роберт Фіцо є очільником коаліційного уряду, адже переміг на виборах із 23% голосів. Незабаром в Словаччині пройдуть президентські вибори, про готовність піти на які оголосив його партнер по коаліції, Андрей Данко з націоналістичної партії.

"Словаччина не хоче вступати в прямий конфлікт з Європейським Союзом. Зверніть увагу: на минулому засіданні Європейської Ради Орбан виступав проти початку перемовин з Україною про членство, а Словаччина таких заяв не робила", – зауважив Фесенко.

Фіцо бачить, що конфронтація Орбана із ЄС завершилась тим, що Єврокомісія заблокувала фінансування для Угорщини із загальноєвропейських фондів підтримки. Відповідно, Фіцо не хоче повторювати цей сумний досвід Орбана й дія значно гнучкіше.

Попри це, така гнучкість не стримує Фіцо від радикальних популістичних висловлювань на зразок того, що Україна не повинна приєднуватись до НАТО, тому що це нібито призведе до "третьої світової війни". І хоча про вступ України до Альянсу поки що не йдеться, можна припустити, що ці слова Фіцо були щирими.

"Український ринок цікавий для Словаччини; нас багато що поєднує, і тому Фіцо займає більш обережну позицію. Риторика – це одне, а конкретні політичні рішення – це інше. Як правило, лідери-популісти найчастіше найбільш скандальні речі роблять саме у своїх заявах, а коли справа доходить до практичної політики, то вони стають більш виваженими", – припустив політолог.

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