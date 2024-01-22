Про це він сказав, коментуючи заяву словацького прем’єра Роберта Фіцо, який закликав Київ відмовитися від територій, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
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В МЗС Словаччини обурені заявою Фіцо
За словами Бланара, позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України залишається незмінною. Країна засуджує російський напад на Україну.
Хтось намагається спотворити нашу позицію як Словацької Республіки. Ми однозначно підтримуємо Україну як демократичну країну, яка має бути цілісною в міжнародно визнаних кордонах. Це наша чітка позиція,
– заявив Бланар після засідання Ради закордонних справ ЄС.
Він також зазначив, що Словаччина засуджує порушення міжнародного права Росією через замах на територіальну цілісність України.
Що відомо про скандальну заяву Фіцо
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо влип у скандал з новою пропагандистською заявою. Цього разу словацький політик заявив, що Україна – "не суверенна держава". Роберт Фіцо видав заяву у дусі методичок з Кремля. Мовляв, наша країна контролюється США. І що Київ став "залежним" після Революції Гідності у 2014 році. Водночас скандальний прем'єр закликав Україну поступитися своїми територіями на користь Росії.
- Згодом в українському МЗС прокоментували такі заяви словацького прем'єра. Речник відомства Олег Ніколенко наголосив, що жодного компромісу щодо територіальної цілісності бути не може. За його словами, наша держава та її партнери докладають зусиль задля "виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв".
- Політолог Олексій Кошель висловився з цього приводу. За його словами, питання стосовно цієї ситуації полягає не в думці Фіцо, а в загальній грі Словаччини, яку та веде із Росією. Кошель наголосив, що вони думають про економічні дивіденди, певні привілеї. Це питання значно складніше. Втім, як зазначив Кошель, Фіцо варто насамперед зосередитись на тих подіях, які відбуваються в його країні.