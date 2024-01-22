Словаччина усіляко підіграє Росії, отримуючи від цього власний зиск. Навряд чи вплинути на позицію Фіцо буде так легко. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель.
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Словаччину потрібно ставити на місце
Вже 24 січня Роберт Фіцо із запланованим візитом мав би приїхати до України. Він відвідає Ужгород. Однак навряд чи поїздка до України якось вплине на його позицію.
Тут питання не в його думці, а в тій грі, яку ведуть з Росією. Вони думають про економічні дивіденди, певні привілеї. Це питання значно складніше. Але пану Фіцо варто насамперед зосередитись на тих подіях, які відбуваються в його країні,
– наголосив Олексій Кошель.
Нещодавно з'явилась інформація, що у 23 містах Словаччини проводили протестні акції проти уряду Фіцо. Зокрема, у Братиславі на вулиці вийшло більш як 25 тисяч людей, що свідчить про серйозність мітингів.
"Він має замислюватись над внутрішньою проблематикою. Але українська влада повинна давати дуже гідну відповідь. Це як питанні україно-угорських стосунків, ми продовжуємо "гратись в піддавки", і це зовнішня політика багатьох років. З такої позиції у нас не вийде прагматичних добросусідських стосунків", – підкреслив Кошель.
Політолог вважає хорошою ініціативу депутата Верховної Ради та голови парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка. Він хоче скасувати візит Роберта Фіцо до України через його антиукраїнські заяви.
Скандальні висловлювання Фіцо: останні новини
- Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово потрапляв у скандали через свої заяви щодо України. Так, днями він заявив, що нераціонально думати, що Росія, мовляв, піде на територіальні поступки. Тож варто шукати "компроміс". У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальну заяву Роберта Фіцо. Зокрема, заявили, що від безпеки України залежить і безпека Словаччини.
- Підтримує Фіцо і свого проросійського колегу Віктора Орбана – президента Угорщини. Нещодавно Орбан розкритикував план щодо фінансової підтримки України, назвавши його "порушенням суверенітету та інтересів ЄС". Фіцо ж назвав дії Орбана "законною боротьбою" проти змін до бюджету ЄС. За його словами, виділення Україні 500 мільярдів євро нічого не змінить у найближчі кілька років.
- Однак у своїх заявах лідер Словаччини пішов й далі, пробиваючи чергове дно. Він заявив, що, мовляв, це Росії потрібні гарантії безпеки. Бо ж Москва розпочала велику війну проти України, нібито "відреагувавши на ситуацію з безпекою та тиск України щодо вступу до НАТО".