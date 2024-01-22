Словакия всячески подыгрывает России, получая от этого собственную выгоду. Вряд ли повлиять на позицию Фицо будет так легко. Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил политолог Алексей Кошель.
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Словакию нужно ставить на место
Уже 24 января Роберт Фицо с запланированным визитом должен приехать в Украину. Он посетит Ужгород. Однако вряд ли поездка в Украину как-то повлияет на его позицию.
Здесь вопрос не в его мысли, а в той игре, которую ведут с Россией. Они думают об экономических дивидендах, об определенных привилегиях. Этот вопрос гораздо сложнее. Но господину Фицо следует прежде всего сосредоточиться на тех событиях, которые происходят в его стране,
– подчеркнул Алексей Кошель.
Недавно появилась информация, что в 23 городах Словакии проводились акции протеста против правительства Фицо. В частности, в Братиславе на улицы вышли более 25 тысяч человек, что свидетельствует о серьезности митингов.
"Он должен задумываться над внутренней проблематикой. украинская власть должна давать очень достойный ответ. Это как вопрос украинско-венгерских отношений, мы продолжаем "играть в поддавки", и это внешняя политика многих лет. С такой позиции у нас не получится прагматических добрососедских отношений", – подчеркнул Кошель.
Политолог считает хорошей инициативу депутата Верховной Рады и председателя парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко. Он хочет отменить визит Роберта Фицо в Украину из-за его антиукраинских заявлений.
Скандальные высказывания Фицо: последние новости
- Премьер Словакии Роберт Фицо неоднократно попадал в скандалы из-за своих заявлений по Украине. Да, на днях он заявил, что нерационально думать, что Россия не пойдет на территориальные уступки Так что стоит искать "компромисс". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандальное заявление Роберта Фицо. В частности заявили, что от безопасности Украины зависит и безопасность Словакии.
- Поддерживает Фицо и своего пророссийского коллегу Виктора Орбана – президента Венгрии. Недавно Орбан раскритиковал план финансовой поддержки Украины, назвав его "нарушением суверенитета и интересов ЕС". Фицо назвал действия Орбана "законной борьбой" против изменений в бюджет ЕС. По его словам, выделение Украине 500 миллиардов евро ничего не изменит в ближайшие несколько лет.
- Однако в своих заявлениях лидер Словакии пошел и дальше, пробивая очередное дно. Он заявил, что, мол, это России нужны гарантии безопасности. Ведь Москва начала большую войну против Украины, якобы "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины по вступлению в НАТО".