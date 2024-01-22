Словакия всячески подыгрывает России, получая от этого собственную выгоду. Вряд ли повлиять на позицию Фицо будет так легко. Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил политолог Алексей Кошель.

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Словакию нужно ставить на место

Уже 24 января Роберт Фицо с запланированным визитом должен приехать в Украину. Он посетит Ужгород. Однако вряд ли поездка в Украину как-то повлияет на его позицию.

Здесь вопрос не в его мысли, а в той игре, которую ведут с Россией. Они думают об экономических дивидендах, об определенных привилегиях. Этот вопрос гораздо сложнее. Но господину Фицо следует прежде всего сосредоточиться на тех событиях, которые происходят в его стране,

– подчеркнул Алексей Кошель.

Недавно появилась информация, что в 23 городах Словакии проводились акции протеста против правительства Фицо. В частности, в Братиславе на улицы вышли более 25 тысяч человек, что свидетельствует о серьезности митингов.

"Он должен задумываться над внутренней проблематикой. украинская власть должна давать очень достойный ответ. Это как вопрос украинско-венгерских отношений, мы продолжаем "играть в поддавки", и это внешняя политика многих лет. С такой позиции у нас не получится прагматических добрососедских отношений", – подчеркнул Кошель.

Политолог считает хорошей инициативу депутата Верховной Рады и председателя парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко. Он хочет отменить визит Роберта Фицо в Украину из-за его антиукраинских заявлений.

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