Об этом он сказал, комментируя заявление словацкого премьера Роберта Фицо, призвавшего Киев отказаться от территорий, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.
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В МИД Словакии возмущены заявлением Фицо
По словам Бланара, позиция Словакии по отношению к территориальной целостности Украины остается неизменной. Страна осуждает российское нападение на Украину.
Кто пытается исказить нашу позицию как Словацкой Республики. Мы однозначно поддерживаем Украину как демократическую страну, которая должна быть целостна в международно признанных границах. Это наша четкая позиция,
– заявил Бланарь после заседания Совета иностранных дел ЕС.
Он также отметил, что Словакия осуждает нарушение международного права Россией из-за покушения на территориальную целостность Украины.
Что известно о скандальном заявлении Фицо
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо влип в скандал с новым пропагандистским заявлением. В этот раз словацкий политик заявил, что Украина – "не суверенное государство". Роберт Фицо выдал заявление в духе методик из Кремля. Мол, наша страна контролируется США. И что Киев стал "зависимым" после Революции Достоинства в 2014 году. В то же время скандальный премьер призвал Украину уступить свои территории в пользу России.
- Впоследствии в украинском МИД прокомментировали следующие заявления словацкого премьера. Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что никакого компромисса по территориальной целостности быть не может. По его словам, наше государство и его партнеры прилагают усилия для "выведения россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края".
- Политолог Алексей Кошель высказался по этому поводу. По его словам, вопрос об этой ситуации заключается не в мнении Фицо, а в общей игре Словакии, которую она ведет с Россией. Кошель подчеркнул, что они думают об экономических дивидендах, о определенных привилегиях. Этот вопрос гораздо сложнее. Впрочем, как отметил Кошель, Фицо следует, прежде всего, сосредоточиться на тех событиях, которые происходят в его стране.