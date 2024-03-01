Сколько миллиардов получит Украина

Поэтому, Украина получит от ЕС в 2024 году – 16 миллиардов евро. Средства будут в пределах 4-летней программы поддержки Украины на 50 миллиардов евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это поддержка инвестиций, поддержка нашей экономики и нашего движения к членству в ЕС. В этом году ожидаем получить 16 миллиардов евро бюджетной помощи от ЕС.

Шмыгаль также рассказал о других совместных проектах с международными партнерами: Словения предоставит грант на сумму более 50 миллионов гривен (около 1,5 миллиона евро), чтобы помочь Украине быстрее пройти процесс разминирования.

Что известно о Ukraine Facility Ukraine Facility – это уникальный инструмент по поддержке экономического развития и восстановления Украины на ее пути вступления в ЕС. В рамках Инструмента Украина получит около 39 миллиардов евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 миллиардов евро – составляют гранты.

Программа поддержки реформ и восстановления

Премьер-министр также объявил, что правительство планирует одобрить соглашение с Еврокомиссией по "Программе поддержки реформ и восстановления". Это соглашение предусматривает повышение общего бюджета программы – до 374 миллионов евро.

Благодаря этому соглашению будет осуществлено: