В США продлили санкции

Продление касается следующих санкций:

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от 21 февраля 2022 года, сентября 2018 года – введенные администрацией экс-президента Дональда Трампа

мартовские и декабрьские ограничения 2014 года – введенных администрацией 44-го президента США Барака Обамы в связи с аннексией Крыма.

Обратите внимание! В апреле 2023 года Байден уже продлевал санкционный режим до 2024 года.

Санкции против России от США

23 февраля в США ввели санкции против более 500 физических и юридических лиц из России и третьих стран, которые были включены в SDN-list Минфина США.

Также под ограничения попали такие банки и кредитные организации:

"Авангард";

"Международный финансовый клуб";

Морской банк;

"Ростфинанс";

Челиндбанк;

Модульбанк;

Датабанк.

Обратите внимание! Попадание в список SDN предусматривает блокировку всего имущества лиц, находящегося в США, а также организаций, в которых им прямо или косвенно принадлежит 50% и более.