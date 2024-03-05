В США продлили санкции
Продление касается следующих санкций:
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- от 21 февраля 2022 года, сентября 2018 года – введенные администрацией экс-президента Дональда Трампа
- мартовские и декабрьские ограничения 2014 года – введенных администрацией 44-го президента США Барака Обамы в связи с аннексией Крыма.
Санкции против России от США
23 февраля в США ввели санкции против более 500 физических и юридических лиц из России и третьих стран, которые были включены в SDN-list Минфина США.
Также под ограничения попали такие банки и кредитные организации:
- "Авангард";
- "Международный финансовый клуб";
- Морской банк;
- "Ростфинанс";
- Челиндбанк;
- Модульбанк;
- Датабанк.