Чи передадуть активи влітку

Аби Україна могла отримати перші гроші від російських активів, потрібно, щоб всі держави ЄС підтримали це рішення. Відповідну пропозицію озвучать уже наступного тижня.

Читайте також Транзит російського газу: скільки "Нафтогаз" недоотримує від "Газпрому"

Єврокомісія уже почала підготовку для конфіскації доходів Росії під санкціями. Зокрема передбачається, що 97% з цих грошей можна перевести до бюджету ЄС, а потім частинами віддавати Україні.

Проте цей план не стосується 4 мільярдів євро, які вже вдалося вилучити. Їх витратять на оплату судових витрат, через численні позови Росії проти Euroclear.

Нагадаємо! Міжнародна фінансова допомога для України поступово скорочується, тому питання про передачу доходів від російських активів у Euroclear стало ще більш актуальним.

До слова раніше президент США Джо Байден передбачив 61 мільярд доларів для України та Ізраїлю в проєкті бюджету США. Проте досі у Конгресі за нього не проголосували через розбіжність поглядів.