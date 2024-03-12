Скільки виділять Україні
На думку Байдена, ця сума має допомогти Україні відновити економічну стійкість та забезпечити прогрес у реформах, потрібних для вступу України в ЄС.
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Ці гроші планують розподілити так:
- 250 мільйонів доларів – на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та чесності виборів.
- 95 мільйонів доларів – на допомогу сектору безпеки згідно з програмою "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF) для негайної та середньострокової спроможності допомогти Україні перемогти у війні проти російської агресії.
- 71 мільйон доларів – на програми охорони здоров'я.
- 66 мільйонів доларів – на інші види допомоги у сфері безпеки, зокрема підтримку цивільної безпеки, верховенства права, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.
Ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки та наших союзників і партнерів зростуть,
– сказав Байден.