Скільки виділять Україні

На думку Байдена, ця сума має допомогти Україні відновити економічну стійкість та забезпечити прогрес у реформах, потрібних для вступу України в ЄС.

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Ці гроші планують розподілити так:

250 мільйонів доларів – на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та чесності виборів.

95 мільйонів доларів – на допомогу сектору безпеки згідно з програмою "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF) для негайної та середньострокової спроможності допомогти Україні перемогти у війні проти російської агресії.

71 мільйон доларів – на програми охорони здоров'я.

66 мільйонів доларів – на інші види допомоги у сфері безпеки, зокрема підтримку цивільної безпеки, верховенства права, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

Ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки та наших союзників і партнерів зростуть,

– сказав Байден.

Нагадаємо! Президент США Джо Байден передбачив 61 мільярд доларів для України та Ізраїлю в проєкті бюджету США. Проте досі в Конгресі за нього не проголосували через розбіжність поглядів.