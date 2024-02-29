Пока же лидеры обеих партий должны согласовать решение по предотвращению временного прекращения работы американского правительства, или же шатдауна. От этого напрямую зависит принятие законопроекта о помощи Украине.

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Джонсон сказал, когда США вернутся к помощи Украине

Корреспондентка издания "Голос Америки" поинтересовалась у спикера Палаты представителей Майка Джонсона, имеет ли он ответ на призыв 23 европейских лидеров одобрить новую помощь Украине. На это американский чиновник ответил, что нижняя палата Конгресса рассматривает все доступные возможности.

И мы вернемся к этому (вопрос законопроекта о помощи Украине – 24 Канал), как только правительство получит финансирование,

– отметил он.

Стоит отметить, что спикеры 23 парламентов и руководительница Европарламента подписали открытое письмо к спикеру Палаты представителей США, где призвали Майка Джонсона способствовать принятию Конгрессом решения о выделении помощи Киеву. Это письмо инициировал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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