Законодатели США заключают соглашение о финансировании, потенциально предотвращая временное прекращение работы Конгресса. Соглашение приведет к двум новым срокам прекращения работы.

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Проверка для Конгресса

Говорится о 8 и 22 марта, поскольку на следующей неделе лидеры Конгресса планируют завершить рассмотрение шести законопроектов о финансировании.

По словам высокопоставленного помощника руководства, лидеры Конгресса в 28 февраля заключили соглашение о государственном финансировании по полдюжины ежегодных законопроектов о расходах вместе с временным промежутком, который сдвигает два крайних срока прекращения работы на март.

Удалось закрыть переговоры по законопроектам "Сельское хозяйство-FDA", "Энергия-вода", "Военное строительство-VA", "Транспорт-HUD", "Интерьер-окружающая среда" и "Коммерция – юстиция – наука", назначив конечный срок до 8 марта.

Остальные финансовые мероприятия на 2024 год, в частности более противоречивые законопроекты, которые будет финансировать Пентагон, Министерство внутренней безопасности и Министерство труда, здравоохранения, социальных служб и образования, получат новый срок до 22 марта.

Согласование второго транша счетов о расходах до этого конечного срока станет настоящей проверкой того, ли спикер Майк Джонсон и другие лидеры Конгресса могут работать вместе. Это соглашение удалось заключить после недель споров и интенсивной работы. Оно соответствует системе финансирования, разработанной Джонсоном и лидером большинства в Сенате Шумером.

Не все довольны соглашением

Обе палаты имеют всего несколько дней, чтобы пройти перерыв, прежде чем 2 марта начнется частичное прекращение работы правительства. И по этому поводу все еще есть несколько недостатков: Джонсону почти наверняка понадобится помощь от демократов, чтобы принять решение в Палате представителей. Это означает, что все 100 сенаторов должны согласиться ускорить дебаты, чтобы перенести перерыв через верхнюю палату до 1 марта.

Председатель Кокуса Свободы в Доме Боб Гуд (R-Va.) выразил разочарование соглашением, подчеркнув, что оно означает "больше того самого". По его словам, законодатели должны принять законопроект о временных расходах до конца финансового года, который сократит 73 миллиарда долларов из не оборонных программ. Он также настаивал на добавлении других консервативных приоритетов.

В то время как соглашение, несомненно, принесет Джонсону больше ответных ударов со своего правого фланга, республиканец Том Коул (R-Okla.), ожидал, что спикер Палаты представителей не столкнется с серьезной угрозой из-за этого шага.

Я не думаю, что кто-то собирается уничтожать его. Я действительно не собираюсь,

– сказал Коул.

Если на этот раз Конгрессу удастся уложиться в сроки финансирования, ассигнователям придется немедленно перейти к следующему плану расходов на новый финансовый год, который начнется уже 1 октября. Байден собирается обнародовать свой бюджетный запрос на 2025 финансовый год 11 марта.

Старшие присваиватели, глубоко разочарованы межпартийной враждой по государственному финансированию, которая длилась большую часть года, заявили, что они готовы завершить этот хаотичный цикл.

Ожидается, что Палата представителей проголосует за законопроект о краткосрочных расходах 29 февраля.

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