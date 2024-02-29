Законодавці США укладають угоду про фінансування, потенційно запобігаючи тимчасовому припиненню роботи Конгресу. Угода призведе до двох нових термінів припинення роботи.

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Перевірка для Конгресу

Мовиться про 8 та 22 березня, оскільки наступного тижня лідери Конгресу планують завершити розгляд шести законопроєктів про фінансування.

За словами високопоставленого помічника керівництва, лідери Конгресу у 28 лютого уклали угоду про державне фінансування щодо півдюжини щорічних законопроєктів про витрати разом із тимчасовим проміжком, який зсуває два крайні терміни припинення роботи на березень.

Вдалося закрити переговори щодо законопроєктів "Сільське господарство-FDA", "Енергія-вода", "Військове будівництво-VA", "Транспорт-HUD", "Інтер’єр-довкілля" та "Комерція – юстиція – наука", призначивши кінцевий термін до 8 березня.

Решта фінансових заходів на 2024 рік, зокрема більш суперечливі законопроєкти, які фінансуватиме Пентагон, Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство праці, охорони здоров’я, соціальних служб і освіти, отримають новий термін до 22 березня.

Узгодження другого траншу рахунків про витрати до цього кінцевого терміну стане справжньою перевіркою того, чи спікер Майк Джонсон та інші лідери Конгресу можуть працювати разом. Цю угоду вдалося укласти після тижнів суперечок та інтенсивної роботи. Вона відповідає системі фінансування, розробленій Джонсоном і лідером більшості в Сенаті Шумером.

Не всі задоволені угодою

Обидві палати мають лише кілька днів, щоб пройти перерву, перш ніж 2 березня почнеться часткове припинення роботи уряду. І з цього приводу все ще є кілька недоліків: Джонсону майже напевно знадобиться допомога від демократів, щоб ухвалити рішення в Палаті представників. Це означає, що всі 100 сенаторів повинні погодитися прискорити дебати, щоб перенести перерву через верхню палату до 1 березня.

Голова Кокусу Свободи в Домі Боб Гуд (R-Va.) висловив розчарування угодою, підкресливши, що вона означає "більше того самого". За його словами, законодавці повинні прийняти законопроєкт про тимчасові витрати до кінця фінансового року, який скоротить 73 мільярди доларів з не оборонних програм. Він також наполягав на додаванні інших консервативних пріоритетів.

У той час як угода, безсумнівно, принесе Джонсону більше ударів у відповідь зі свого правого флангу, республіканець Том Коул (R-Okla.), очікував, що спікер Палати представників не зіткнеться з серйозною загрозою через цей крок.

Я не думаю, що хтось збирається знищувати його. Я справді не збираюся,

– сказав Коул.

Якщо цього разу Конгресу вдасться вкластися в терміни фінансування, асигнувальникам доведеться негайно перейти до наступного плану витрат на новий фінансовий рік, який розпочнеться вже 1 жовтня. Байден збирається оприлюднити свій бюджетний запит на 2025 фінансовий рік 11 березня.

Старші привласнювачі, глибоко розчаровані міжпартійною ворожнечею щодо державного фінансування, яка тривала більшу частину року, заявили, що вони готові завершити цей хаотичний цикл.

Очікується, що Палата представників проголосує за законопроєкт про короткострокові витрати 29 лютого.

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