Мовиться про законопроєкт HR 815 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. За нього 13 лютого 2024 року вже проголосував Сенат США. Тепер справа за Палатою представників.

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Що відомо про лист 23 парламентарів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що він ініціював цей лист.

У цьому відкритому листі ми, очільники парламентів, просимо свого американського колегу внести на розгляд Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалений 13 лютого 2024 року Сенатом США законопроєкт HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі 60,06 мільярдів доларів для допомоги Україні,

– заявив глава Верховної Ради.

Він пояснив, що законопроєкт вже передали до Палати представників. Згідно з правилами процедури, спікер Майк Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд нижньою палатою американського Конгресу.

Лист спікерів 23 парламентів / Фото Руслана Стефанчука

"Ми, спікери парламентів, закликали спікера Майка Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби", – написав Стефанчук.

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У листі також мовиться, що:

країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію в індивідуальну та колективну безпеку;

вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки.

Віримо, що завдяки вашому особистому лідерству Конгрес продемонструє історичну двопартійну єдність у підтримці колективних зусиль із підтримки Україні,

– мовиться у документі.

Окрім того, Руслан Стефанчук зазначив, що лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

США досі не виділили понад 60 мільярдів Україні