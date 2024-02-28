Ця зустріч відбулася на тлі виходу конгресменів з канікул, та необхідності ухвалити законопроєкт про допомогу нашій державі. Також розмова стосувалася запобігання шатдауну в США.

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Білий дім розповів про зустріч Байдена з лідерами Конгресу

У Білому домі зазначили, що в цій зустрічі взяли участь ключові лідери Конгресу. В тому числі спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл.

З усіма ними президент Байден та віцепрезидентка Гарріс обговорили нагальні питання щодо уникнення закриття уряду та надання підтримки Україні.

Під час зустрічі президент Байден наголосив на критичній необхідності підтримки України з боку Конгресу, підкресливши нещодавні втрати України на полі бою та проблеми з боєприпасами та постачанням, з якими вона стикається через бездіяльність Конгресу.

Президент США підкреслив важливість двопартійного доповнення до законопроєкту про національну безпеку, який вже отримав переважну підтримку в Сенаті і готовий до ухвалення в Палаті представників в очікуванні голосування.

Зустріч описали, як "одну з найнапруженіших"

Журналісти CNN поспілкувалися з ключовими учасниками розмови, щоб дізнатися більше деталей про зустріч.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер назвав зустріч у Білому домі "однією з найнапруженіших", яку він коли-небудь переживав. Він наголосив, що ця розмова була "важливою для Сполучених Штатів".

Ми не могли дозволити собі чекати місяць, два або три місяці. Тому що ми, швидше за все, програємо війну,

– сказав він.

Водночас Шумер висловив розчарування, що спікер Палати представників Майк Джонсон прив'язує пакет допомоги до південного кордону США, заявивши, що демократи "мають жорсткий план безпечного кордону".

Шумер також сказав, що група обговорювала, як нездатність підтримати Україну може розколоти НАТО і відвернути союзників від лідерства США.

"Лідери Північної Кореї та Ірану сміливо зможуть думати, що Сполучені Штати — це м'яка, жирна країна, яка заблукала й скористається перевагою", – додав Шумер.

Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав зустріч у Білому Домі "відвертою та чесною". Він зазначив, що також мав "особисту" зустріч з Байденом.

Джонсон також зазначив, що Палата представників "активно розглядає всі варіанти щодо України". Він запевнив, що це буде зроблено "своєчасно", але не уточнив як саме.

Речниця Білого дому додала деталей про зустріч

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що Джо Байден на зустрічі чітко дав зрозуміти, що Конгрес США повинен вжити швидких заходів для фінансування уряду і запобігання шатдауну.

Крім того, за словами Жан-П'єр, американський очільник наголосив на нагальній потребі Конгресу підтримати Україну, яка захищається від жорстокого російського вторгнення.

"Двопартійний закон дозволить озброїти Україну, інвестувати в американську оборонно-промислову базу, допомогти Ізраїлю захистити себе від ХАМАС та надати гуманітарну допомогу людям, які постраждали від конфліктів по всьому світу, включаючи палестинське цивільне населення", – зазначила речниця Білого дому.

Вона також зауважила, що президент Байден закликав Палату представників надати пріоритет національній безпеці США, ухваливши закон про пакет допомоги, і попередив про потенційні "жахливі наслідки", якщо Палата представників не вживе заходів.

Крім того, Жан-П'єр зазначила, що президент Байден провів приватну зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, хоча деталі розмови не розголошувала.