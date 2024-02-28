Эта встреча состоялась на фоне выхода конгрессменов с каникул, и необходимости принять законопроект о помощи нашему государству. Также разговор касался предотвращения шатдауна в США.

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Белый дом рассказал о встрече Байдена с лидерами Конгресса

В Белом доме отметили, что в этой встрече приняли участие ключевые лидеры Конгресса. В том числе спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл.

Со всеми ними президент Байден и вице-президент Харрис обсудили насущные вопросы во избежание закрытия правительства и оказания поддержки Украине.

Во время встречи президент Байден отметил критическую необходимость поддержки Украины со стороны Конгресса, подчеркнув недавние потери Украины на поле боя и проблемы с боеприпасами и поставками, с которыми она сталкивается из-за бездействия Конгресса.

Президент США подчеркнул важность двухпартийного дополнения к законопроекту о национальной безопасности, который уже получил подавляющую поддержку в Сенате и готов к принятию в Палате представителей в ожидании голосования.

Встречу описали, как "одну из самых напряженных"

Журналисты CNN пообщались с ключевыми участниками разговора, чтобы узнать больше деталей о встрече.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер назвал встречу в Белом доме "одной из самых напряженных", которую он когда-либо переживал. Он отметил, что этот разговор был "важным для Соединенных Штатов".

Мы не могли позволить себе ждать месяц, два или три месяца. Потому что мы, скорее всего, проиграем войну,

– сказал он.

В то же время Шумер выразил разочарование, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон привязывает пакет помощи к южной границе США, заявив, что демократы "имеют жесткий план безопасной границы".

Шумер также сказал, что группа обсуждала, как неспособность поддержать Украину может расколоть НАТО и отвлечь союзников от лидерства США.

"Лидеры Северной Кореи и Ирана смело смогут думать, что Соединенные Штаты - это мягкая, жирная страна, которая заблудилась и воспользуется преимуществом", – добавил Шумер.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал встречу в Белом Доме "откровенной и честной". Он отметил, что также имел "личную" встречу с Байденом.

Джонсон также отметил, что Палата представителей "активно рассматривает все варианты по Украине". Он заверил, что это будет сделано "своевременно", но не уточнил как именно.

Пресс-секретарь Белого дома добавила деталей о встрече

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Джо Байден на встрече четко дал понять, что Конгресс США должен принять быстрые меры для финансирования правительства и предотвращения шатдауна.

Кроме того, по словам Жан-Пьер, американский глава подчеркнул насущную необходимость Конгресса поддержать Украину, которая защищается от жестокого российского вторжения.

"Двухпартийный закон позволит вооружить Украину, инвестировать в американскую оборонно-промышленную базу, помочь Израилю защитить себя от ХАМАС и оказать гуманитарную помощь людям, пострадавших от конфликтов по всему миру, включая палестинское гражданское население", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она также отметила, что президент Байден призвал Палату представителей предоставить приоритет национальной безопасности США, приняв закон о пакете помощи, и предупредил о потенциальных "ужасных последствиях", если Палата представителей не примет меры.

Кроме того, Жан-Пьер отметила, что президент Байден провел частную встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, хотя детали разговора не разглашала.