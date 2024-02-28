Речь идет о законопроекте HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню. За него 13 февраля 2024 года уже проголосовал Сенат США. Теперь дело за Палатой представителей.
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Что известно о письме 23 парламентариев
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что он инициировал это письмо.
В этом открытом письме мы, руководители парламентов, просим своего американского коллегу внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки принятый 13 февраля 2024 года Сенатом США законопроект HR 815 о международной помощи США, который предусматривает ассигнования в размере 60,06 миллиардов долларов для помощи Украине,
– заявил глава Верховной Рады.
Он пояснил, что законопроект уже передали в Палату представителей. Согласно правилам процедуры, спикер Майк Джонсон имеет полномочия по его внесению на рассмотрение нижней палатой американского Конгресса.
Письмо спикеров 23 парламентов / Фото Руслана Стефанчука
"Мы, спикеры парламентов, призвали спикера Майка Джонсона способствовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы", – написал Стефанчук.
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В письме также говорится, что:
- страны настроены и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и ее Сил обороны, видя в этом значительную инвестицию в индивидуальную и коллективную безопасность;
- ось зла должна быть побеждена и все виновные должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашим народом ощущение управляемости и безопасности.
Верим, что благодаря вашему личному лидерству Конгресс продемонстрирует историческое двухпартийное единство в поддержке коллективных усилий по поддержке Украины,
– говорится в документе.
Кроме того, Руслан Стефанчук отметил, что письмо остается открытым к подписанию и другими спикерами парламентов, желающих к нему присоединиться.
США до сих пор не выделили более 60 миллиардов Украине
- 13 февраля 2024 года Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95,3 миллиарда долларов.
- Впоследствии СМИ писали, что республиканец, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он не поставит пакет на голосование. Ведь он раскритиковал пакет за исключение положений о безопасности границ.
- 15 февраля Палата представителей ушла на каникулы и не проголосовала за пакет помощи. Уже 28 февраля конгрессмены вернулись к работе.
- Накануне Джо Байден собрал лидеров Конгресса в Белом доме. После переговоров Майк Джонсон заявил, что прежде всего надо заботиться о "потребностях Америки", однако добавил, что "своевременно" вынесет на голосование продолжение помощи Украине.