Речь идет о законопроекте HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню. За него 13 февраля 2024 года уже проголосовал Сенат США. Теперь дело за Палатой представителей.

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Что известно о письме 23 парламентариев

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что он инициировал это письмо.

В этом открытом письме мы, руководители парламентов, просим своего американского коллегу внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки принятый 13 февраля 2024 года Сенатом США законопроект HR 815 о международной помощи США, который предусматривает ассигнования в размере 60,06 миллиардов долларов для помощи Украине,

– заявил глава Верховной Рады.

Он пояснил, что законопроект уже передали в Палату представителей. Согласно правилам процедуры, спикер Майк Джонсон имеет полномочия по его внесению на рассмотрение нижней палатой американского Конгресса.

Письмо спикеров 23 парламентов / Фото Руслана Стефанчука

"Мы, спикеры парламентов, призвали спикера Майка Джонсона способствовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы", – написал Стефанчук.

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В письме также говорится, что:

страны настроены и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и ее Сил обороны, видя в этом значительную инвестицию в индивидуальную и коллективную безопасность;

ось зла должна быть побеждена и все виновные должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашим народом ощущение управляемости и безопасности.

Верим, что благодаря вашему личному лидерству Конгресс продемонстрирует историческое двухпартийное единство в поддержке коллективных усилий по поддержке Украины,

– говорится в документе.

Кроме того, Руслан Стефанчук отметил, что письмо остается открытым к подписанию и другими спикерами парламентов, желающих к нему присоединиться.

США до сих пор не выделили более 60 миллиардов Украине