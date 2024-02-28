Об этом координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки сказал во время брифинга с журналистами. Кирби также добавил, что украинские военные принимают очень сложные решения на поле боя, передает 24 Канал.
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Кирби назвал ситуацию на поле боя в Украине "ужасной"
После того, как президент Джо Байден встретился с Конгрессом США и провел переговоры, Джон Кирби выступил на брифинге перед журналистами. Он заявил, что сейчас ситуация на поле боя в Украине "очень ужасная".
Украинские солдаты на фронте, я имею в виду, что они принимают очень тяжелые решения о том, куда они будут стрелять и чем они будут стрелять. И у них заканчиваются патроны... Так что ситуация очень ужасная,
– заявил Кирби.
Он также добавил, что нельзя ставить "временные штампы" и говорить, что однажды Украина может проиграть войне. Впрочем, Кирби отметил, что украинским военным пришлось отходить из-за российского нашествия, что привело к потере территорий.
"Мы нуждаемся в помощи сейчас. Я даже не буду предполагать, что может быть слишком поздно. Мы уже в некотором смысле опоздали. Они потеряли город Авдеевку из-за - буквально из-за боеприпасов. Так что в определенном смысле это уже имеет драматическое влияние на поле боя", – отметили в Белом доме.
"Напряженная встреча" Байдена с Конгрессом
- Президент США Джо Байден 27 февраля встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить насущные вопросы. Среди них – помощь Украине. Так, Байден во время встречи отметил критическую необходимость поддержки Украины со стороны Конгресса, подчеркнув недавние потери Украины на поле боя и проблемы с боеприпасами и поставками, с которыми она сталкивается из-за бездействия Конгресса.
- Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что эта встреча в Белом доме была "одной из самых напряженных", которую он когда-либо переживал. Он подчеркнул, что этот разговор был "важным для Соединенных Штатов".
- В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал встречу в Белом Доме "откровенной и честной". Он добавил, что имел личную встречу с Байденом, а также отметил, что Палата представителей "активно рассматривает все варианты по Украине".