Об этом координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки сказал во время брифинга с журналистами. Кирби также добавил, что украинские военные принимают очень сложные решения на поле боя, передает 24 Канал.

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Кирби назвал ситуацию на поле боя в Украине "ужасной"

После того, как президент Джо Байден встретился с Конгрессом США и провел переговоры, Джон Кирби выступил на брифинге перед журналистами. Он заявил, что сейчас ситуация на поле боя в Украине "очень ужасная".

Украинские солдаты на фронте, я имею в виду, что они принимают очень тяжелые решения о том, куда они будут стрелять и чем они будут стрелять. И у них заканчиваются патроны... Так что ситуация очень ужасная,

– заявил Кирби.

Он также добавил, что нельзя ставить "временные штампы" и говорить, что однажды Украина может проиграть войне. Впрочем, Кирби отметил, что украинским военным пришлось отходить из-за российского нашествия, что привело к потере территорий.

"Мы нуждаемся в помощи сейчас. Я даже не буду предполагать, что может быть слишком поздно. Мы уже в некотором смысле опоздали. Они потеряли город Авдеевку из-за - буквально из-за боеприпасов. Так что в определенном смысле это уже имеет драматическое влияние на поле боя", – отметили в Белом доме.

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