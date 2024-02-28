Об этом журналистам рассказали несколько должностных лиц оборонного ведомства США. Размышляют над тем, чтобы выделить помощи на 4 миллиарда долларов, даже если не будут иметь гарантий, что эти средства пополнит Конгресс.

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Пентагон размышляет над планом "Б"

По имеющейся информации, у Пентагона есть все еще около 4 миллиардов долларов из сэкономленных президентских средств на вооружение для Украины. Это позволяет использовать собственные запасы, чтобы отправить военную технику в Киев.

Оставшиеся средства, Пентагон ранее тратил неохотно, если не было гарантий, что их возместит Конгресс. Связано это с тем, что отсутствие плана пополнения запасов может повлиять на боеспособность войска США.

Впрочем, нынешние условия заставляют высокопоставленных чиновников Пентагона обсуждать, существует ли какая-то внутренняя финансовая подушка. Она бы позволила оборонному ведомству потратить хотя бы часть из этих 4 миллиардов, которые остались, чтобы помочь Украине противостоять России.

Обратим внимание, что пока никаких решений не приняли. В то же время все более актуальными в течение последних двух недель становятся разговоры об этом варианте, а также другие потенциальные планы "Б". В частности, на это влияет ситуация на поле боя в Украине, которая становится все сложнее, подчеркивают чиновники.

Представителя Пентагона, подполковника Гаррона Гарна спросили о возможности использования оставшихся 4 миллиардов.

Министерство обороны продолжает призывать Конгресс принять дополнительный бюджет, чтобы поддержать Украину в трудное для нее время и пополнить наши запасы,

– ответил он на это.

По словам чиновников, Пентагон может потратить часть из 4 миллиардов даже при условии, что не найдет средств внутри страны, которые можно было бы использовать для пополнения резервов. В то же время для оборонного ведомства не будет беспрецедентным найти дополнительные, неожиданные источники финансирования.

Откуда у Пентагона "лишние" деньги

Так, в Пентагоне в прошлом году заявили, что обнаружили бухгалтерскую ошибку. Она привела к завышению суммы помощи, которую ведомство предоставляло Украине, на 6,2 миллиарда долларов. И эти дополнительные деньги стали так называемой "подушкой безопасности" для ведомства. Она и позволила оказывать военную помощь нашему государству дольше, чем предполагалось.

Пресс-секретаря Пентагона, генерала Патрика Райдера накануне спрашивали, рассматривает ли министерство возможность потратить часть средств, которые остались, он отметил, что ему нечего объявлять. В то же время добавил, что оборонное ведомство продолжает изучать пути дальнейшей поддержки Украины.

Мы будем продолжать искать пути, как мы можем поддержать Украину в ее борьбе за свободу и сохранение суверенитета,

– подчеркнул Райдер.

Заметим, что Райдер в прошлом месяце озвучил некоторые беспокойства, которые возникли у министерства по использованию этих средств. Собственно, говорится о том, что Пентагон не имеет средств, чтобы пополнить эту сумму в случае ее использования. В то же время он отмечал, что "не имея никаких временных рамок, мы должны принимать эти тяжелые решения".