Ходжес заявил, что страна-террорист имеет сложности с человеческими ресурсами, а ее экономика и промышленность стагнирует. Генерал убежден, что прежде всего необходимо атаковать уязвимое место внутри России.

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Война как психологический бой

Бен Ходжес сравнил войну России с Украиной с поединком, где оба участника истощаются.

Когда я смотрю на ситуацию этой войны, то я думаю о двух больших боксерах-тяжеловесах. После восьми, девяти раундов оба истощены. Но один смотрит на другого и говорит: "Он устал больше, чем я", и это очень психологический бой. Именно тогда, когда он это говорит, ты должен бить. И я думаю, что Украина является лучшим боксером в тяжелом весе,

– объяснил Ходжес.

Что должна сделать Украина

Генерал назвал три вещи, которые, по его мнению, необходимо выполнить Украине для победы. Первый пункт касается непосредственно поля боя – необходимо стабилизировать фронт. Ходжес назвал это задачей генерала Сырского и объяснил, что Россия не может иметь способности к большому прорыву.

Задачей номер два является исправление кадровой системы. Речь идет о более эффективном управлении, материально-техническом обеспечении войска.

Это работа правительства – исправить ее (кадровую систему – 24 Канал) так, чтобы женщины и мужчины призывного возраста хотели присоединиться к Вооруженным Силам, чтобы они хотели служить,

– подчеркнул Ходжес.

Третий пункт касается военной помощи от западных партнеров. Генерал отметил, что война сейчас – это не война солдат на поле боя, а война индустрий, а потому тот, кто имеет больше ресурса, способен продержаться дольше, будет в ней вести. Он добавил, что сейчас у мировых лидеров, несмотря на имеющиеся ресурсы, не хватает политической воли, чтобы помочь Украине победить.

Если сложить экономику Германии, Франции, Польши, Норвегии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, всех стран вместе, то она затмевает экономику России. Они могут сделать более чем достаточно боеприпасов. Это не проблема денег. Это проблема политической воли,

– еще раз подчеркивает Ходжес.

Как Запад может противостоять России

Ходжес убежден, что речь должна идти не только о санкциях против России и ее государств-союзников. Запад должен организоваться, чтобы нарушить и производство, и процесс доставки боеприпасов, которые попадают из Северной Кореи в российские подразделения. По мнению Ходжеса, нападение России на Украину, Иран, который атакует Израиль и Красное море через хуситов, ХАМАС и "Хезболлу", являются звеньями одной цепи. В то же время Северная Корея и Китай за этим наблюдают.

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