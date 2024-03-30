Президент України дав інтерв'ю. У ньому він зазначив, що наша держава терміново потребує ракет великої дальності – ATACMS.
Читайте також Радник Байдена прокоментував ймовірність надання Україні ракет ATACMS
Для чого Україні потрібні ATACMS
За словами Володимира Зеленського, ці ракети зможуть вражати цілі ворога в тимчасово окупованому Криму. Зокрема йдеться про аеродроми, з яких Росія підіймає літаки, які випускають високоточні ракети, що завдають нашій державі значної шкоди. Власне, цими ракетами нещодавно били по Одесі.
Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами: Все – газ, енергетика, школи, заводи, цивільні будівлі,
– наголосив Зеленський.
В інтерв'ю він підкреслив, що ATACMS стануть відповіддю. Глава держави зазначив, що відповідні далекобійні ракети використовуватимуть не для атак по території Росії, а по аеродромах у Криму.
Коли Росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми витіснили їх з наших територіальних вод. Тепер ми витіснимо їх з аеропортів у Криму,
– додав він.
Зауважимо, що Володимир Зеленський в інтерв'ю також висловився про удари дронами по російських НПЗ. За словами глави держави, це вимушений крок. І що наша країна вимушена відповідати на російські атаки по Україні.
Топгенерал США окреслив нові "червоні лінії" щодо ATACMS
- Детальніше про них розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун. Він зазначив, що надання ATACMS нашій державі – більше не таке ризиковане, як було раніше. І що воно не стане причиною так званої "ескалації війни".
- Власне, з 2022 року Росія заявляла, що передача Україні ATACMS буцімто стане перетином "червоних ліній". Мовляв, радіус дії відповідного озброєння дозволить спрямувати його на Москву. Але самі ці так звані "лінії" стають з кожним днем усе більш розмитими. І ще з осені 2023 року лунали чутки, що США можуть надати Україні далекобійні ракети у невеликій кількості.