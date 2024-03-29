Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что ее можно назвать "триединой". Враг запускает вооружение в три волны.
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"Сначала в первой волне запускаются "Шахеды". Их задача – рассредоточить внимание и заставить активироваться заблаговременно наши силы и средства противовоздушной обороны и начать сбивать их, истощая наши ресурсы", – сказал Грабский.
Впоследствии россияне запускают по достаточно сложной траектории крылатые ракеты. Они маневрируют и меняют направление движения. Это заставляет рассредоточить внимание сил и средств противовоздушной обороны.
На последнем этапе – третем – захватчики наносят удар баллистическими или сверхзвуковыми ракетами. Это наблюдали во время вражеской атаки 29 марта.
Задача массированными ударами – рассредоточить внимание, истощить наши силы и средства ПВО. Использовав ракеты на отражение нападения крылатых ракет, надо время для доставки дополнительных ракет на пусковые площадки, перезарядку систем и открытия огня,
– подчеркнул военный эксперт.
Именно на это россияне и рассчитывают, когда наносят удары баллистическими ракетами. Такое оружие сложно сбивать, в частности, вследствие недостаточно развитой системы ПВО. Поэтому Украина не может сбивать все эти ракеты.
Массированная атака по Украине ночью 29 марта
- Россияне накануне поздно вечером запустили 60 дронов-камикадзе. После этого враг использовал 39 ракет различных типов. Говорится об аэробаллистических ракетах "Кинжал", баллистических ракетах "Искандер-М" и авиационных Х-59. Кроме того, захватчики применили крылатые ракеты "Искандер-К" и Х-101/Х-555.
- Силы ПВО из 99 воздушных целей сбили 84. В частности, 58 БПЛА и 26 ракет.
- Оккупанты в очередной раз атаковали энергоинфраструктуру Украины. В результате удара в 6 областях Украины повреждена инфраструктура. Говорится о ГЭС и ТЭС в западных и центральных областях Украины.
- Также захватчики ударили по гражданской инфраструктуре. Так в Днепропетровской области они попали в дачный кооператив. А в Винницкой области Россия атаковала частный дом. К медикам обратилось 6 человек, в частности, ребенок.