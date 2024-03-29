Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що її можна назвати "триєдиною". Ворог запускає озброєння у три хвилі.
До теми Удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі: усе, що відомо про масовану атаку 29 березня
"Спочатку в першій хвилі запускаються "Шахеди". Їхня задача – розосередити увагу і примусити активуватися завчасно наші сили та засоби протиповітряної оборони й почати збивати їх, виснажуючи наші ресурси", – сказав Грабський.
Згодом росіяни запускають за досить складною траєкторією крилаті ракети. Вони маневрують та змінюють напрямку руху. Це примушує розосередити увагу сил та засобів протиповітряної оборони.
На останньому етапі – третьому – загарбники завдають удар балістичними або надзвуковими ракетами. Це спостерігали під час ворожої атаки 29 березня.
Задача масованими ударами – розосередити увагу, виснажити наші сили та засоби ППО. Використавши ракети на відбиття нападу крилатих ракет, треба час для доставлення додаткових ракет на пускові майданчики, перезаряджання систем і відкриття вогню,
– наголосив військовий експерт.
Саме на це росіяни й розраховують, коли завдають ударів балістичними ракетами. Таку зброю складно збивати, зокрема, унаслідок недостатньо розвинутої системи ППО. Тому Україна не може збивати усі ці ракети.
Масована атака по Україні вночі 29 березня
- Росіяни напередодні пізно ввечері запустили 60 дронів-камікадзе. Після того ворог використав 39 ракет різних типів. Мовиться про аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер-М" та авіаційні Х-59. Окрім того, загарбники застосували крилаті ракети "Іскандер-К" та Х-101/Х-555.
- Сили ППО із 99 повітряних цілей збили 84. Зокрема, 58 БпЛА та 26 ракет.
- Окупанти вкотре атакували енергоінфраструктуру України. Унаслідок удару у 6 областях України пошкоджена інфраструктура. Мовиться про ГЕС та ТЕС у західних та центральних областях України.
- Також загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі. Так у Дніпропетровській області вони поцілили у дачний кооператив. А у Вінницькій області Росія атакувала приватний будинок. До медиків звернулося 6 людей, зокрема, дитина.