Росія вночі проти 29 березня масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС були залучені до ліквідації наслідків обстрілу.

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Є руйнування та постраждалі

Очільник МВС України Ігор Клименко розповів, що ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки.

Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені.

Рятувальники продовжують усувати наслідки атаки.

Клименко нагадав, що кожен, хто потребує допомоги, може звернутись до Пунктів Незламності на базі підрозділів ДСНС та Національної поліції.

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