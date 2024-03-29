Россия в ночь на 29 марта массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Более 150 спасателей и 35 специализированных автомобилей ГСЧС были привлечены к ликвидации последствий обстрела.
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Есть разрушения и пострадавшие
Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что враг атаковал ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома.
Всего под ударом были 10 регионов. За медицинской помощью сразу после ударов обратились 6 человек, среди которых – ребенок,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, разрушено около 10 частных домов, еще десятки – повреждены.
Спасатели продолжают устранять последствия атаки.
Клименко напомнил, что каждый, кто нуждается в помощи, может обратиться в Пункты несокрушимости на базе подразделений ГСЧС и Национальной полиции.
На Львовщине осколки повредили объект критической инфраструктуры
- Россия в ночь на 29 марта атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед" и различными видами ракет. В частности, они были направлены также и на Львовщину. На регион летело 11 дронов типа "Шахед" и 2 "Кинжалы".
- Известно, что все беспилотники уничтожили силы противовоздушной обороны. Зато ракеты сбить не удалось.
- Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что обломки вражеского оружия повредили объект инфраструктуры. Он также выразил благодарность украинским защитникам неба и отдельно поблагодарил тыс, кто не игнорирует сигналы воздушных тревог.