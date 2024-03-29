Силы противовоздушной обороны сбили все 11 "Шахедов". Ракеты, к сожалению, сбить не удалось.

Смотрите также В Черкасской области попадание по объекту энергетики: в области есть повреждения из-за обломков дрона

Обошлось без пострадавших

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что обломки вражеского оружия повредили объект инфраструктуры.

Он также выразил благодарность украинским защитникам неба и отдельно поблагодарил тыс, кто не игнорирует сигналы воздушных тревог.

Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме,
– написал он.

Больше никаких деталей Козицкий не раскрывал.

Во время массированной атаки Россия направила против Украины 99 воздушных целей различных видов. В общем, силы противовоздушной обороны уничтожили 84.

Россия массированно атаковала Украину 29 марта

  • Оккупанты еще поздно вечером 28 марта начали атаковать Украину. Сначала враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед", а впоследствии – атаковал ракетами различных типов.
  • Министр энергетики Герман Галущенко, комментируя очередную массированную атаку, отметил, что оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.
  • В Укрэнерго добавили, что во время ночной атаки были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных областях. В ДТЭК также отметили, что оккупанты ударили по 3 теплоэлектростанциях – серьезно повреждено оборудование. После того, как угроза прошла, энергетики начали оперативно ликвидировать последствия ночного террора.