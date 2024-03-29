Силы противовоздушной обороны сбили все 11 "Шахедов". Ракеты, к сожалению, сбить не удалось.
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Обошлось без пострадавших
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что обломки вражеского оружия повредили объект инфраструктуры.
Он также выразил благодарность украинским защитникам неба и отдельно поблагодарил тыс, кто не игнорирует сигналы воздушных тревог.
Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме,
– написал он.
Больше никаких деталей Козицкий не раскрывал.
Во время массированной атаки Россия направила против Украины 99 воздушных целей различных видов. В общем, силы противовоздушной обороны уничтожили 84.
Россия массированно атаковала Украину 29 марта
- Оккупанты еще поздно вечером 28 марта начали атаковать Украину. Сначала враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед", а впоследствии – атаковал ракетами различных типов.
- Министр энергетики Герман Галущенко, комментируя очередную массированную атаку, отметил, что оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.
- В Укрэнерго добавили, что во время ночной атаки были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных областях. В ДТЭК также отметили, что оккупанты ударили по 3 теплоэлектростанциях – серьезно повреждено оборудование. После того, как угроза прошла, энергетики начали оперативно ликвидировать последствия ночного террора.