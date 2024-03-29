Силы противовоздушной обороны сбили все 11 "Шахедов". Ракеты, к сожалению, сбить не удалось.

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Обошлось без пострадавших

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что обломки вражеского оружия повредили объект инфраструктуры.

Он также выразил благодарность украинским защитникам неба и отдельно поблагодарил тыс, кто не игнорирует сигналы воздушных тревог.

Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме,

– написал он.

Больше никаких деталей Козицкий не раскрывал.

Во время массированной атаки Россия направила против Украины 99 воздушных целей различных видов. В общем, силы противовоздушной обороны уничтожили 84.

Россия массированно атаковала Украину 29 марта